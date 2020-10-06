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В МВС нагадали, як отримати
міжнародне посвідчення водія...

В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:15

В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадали в МВС.

Дивися повний текст В МВС нагадали, як отримати міжнародне посвідчення водія під час карантину.
R2
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