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У Держспоживслужбі розповіли,
в якому випадку Київ...

У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:05

У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Рубан розповів в коментарі РБК-Україна.

Дивися повний текст У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ перейде в \"червону\" зону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:05

Начальник Госпотребслужбы Киева комментирует коронавирус и койкоместа :shock:
При этом на запредельные ценники на газ, тарифы на ГВ и отопление, рассчитанные исходя из двухгодичной давности стоимости газа по 350 долларов за 1 к.кубов - похрену и норм, запуск мером-д*билом отопления при +17 градусах, скаканувшие "вдруг" на 25% цены на подсолнечное масло - похрену :roll:

Расскажу-ка всем про "корону" и кровати :?

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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