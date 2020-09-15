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PayPal дозволить використовувати криптовалюту в своїй мережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:18
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна система інтернет-платежів PayPal вирішила підтримати ринок криптовалюта, дозволивши своїм клієнтам купувати, зберігати і продавати біткоіни, а також інші віртуальні монети.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:18
Услуга будет доступна владельцам счетов PayPal в США.
Прекрасная новость для украинских граждан (нет, реально нам всем пофиг)
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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