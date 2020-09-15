RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
PayPal дозволить використовувати
криптовалюту в своїй мережі

PayPal дозволить використовувати криптовалюту в своїй мережі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:18

PayPal дозволить використовувати криптовалюту в своїй мережі

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна система інтернет-платежів PayPal вирішила підтримати ринок криптовалюта, дозволивши своїм клієнтам купувати, зберігати і продавати біткоіни, а також інші віртуальні монети.

Дивися повний текст PayPal дозволить використовувати криптовалюту в своїй мережі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:18

Услуга будет доступна владельцам счетов PayPal в США.

Прекрасная новость для украинских граждан (нет, реально нам всем пофиг)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6434
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мережі з’явилася фейкова сторінка Приват24
R2 » Пон 05 жов, 2020 14:52
6 844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 20:16
Ratatui
Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»
R2 » Сер 16 вер, 2020 18:45
3 326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 16:43
Faceless
У Мережі показали рендери Toyota GR Yaris Cross (Фото)
R2 » Вів 15 вер, 2020 16:40
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 16:40
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17618)
23.10.2020 06:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.