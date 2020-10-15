"Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:24
"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію.
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