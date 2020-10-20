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Зеленський прокоментував
слова Шмигаля про те, що...

Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32

Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії, якщо в країні будуть проблеми з їх виплатою і розміром.

Дивися повний текст Зеленський прокоментував слова Шмигаля про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:32

И сразу спасет несколько пенсионеров. Герой хренов
andretar
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