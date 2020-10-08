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За 9 місяців СБУ попередила економічні збитки держави на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Із початку року, в межах комплексу заходів з контррозвідувального захисту критичної інфраструктури та економічного потенціалу держави, Служба безпеки України не допустила збитки країни на суму 45,8 млрд грн.
Дивися повний текст За 9 місяців СБУ попередила економічні збитки держави на понад 45 мільярдів
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:00
Простіше кажучи перенаправили потоки на 45 мільярдів гривень.
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