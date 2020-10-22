Зарплати українських медиків зростуть вже в 2021 - цьому не завадять проблеми проведення медичної реформи і коронакриза.
Дивися повний текст Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04
Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04
в сентябре уже повысили на 70%. С... теперь еще раз языком повышать будут
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