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Медикам в Україні підвищать
зарплати: озвучені суми

Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04

Медикам в Україні підвищать зарплати: озвучені суми

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати українських медиків зростуть вже в 2021 - цьому не завадять проблеми проведення медичної реформи і коронакриза.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04

в сентябре уже повысили на 70%. С... теперь еще раз языком повышать будут
darkqvest0
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