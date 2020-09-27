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"Цифра не така велика" - в
"Слузі народу" назвали...

"Цифра не така велика" - в "Слузі народу" назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08

"Цифра не така велика" - в "Слузі народу" назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від "Слуги народу", політтехнолог Микита Потураєв оцінює проведення ініційованого президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування в день місцевих виборів в суму не більше 3 млн грн.

Дивися повний текст \"Цифра не така велика\" - в \"Слузі народу\" назвали вартість опитування Зеленського 25 жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08

Зелена гниль...що б не робити - тільки б нічого не робити...відосики рулять!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08

Зелена гниль...що б не робити - тільки б нічого не робити...відосики рулять!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:09

бреше, якщо на кожній дільниці треба поставити мінімум 2 а то і більше людей , стояти 12 годин , але вони мабудь нам скажуть що це задарма
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:28

А чего тогда выборы так дорого стоят?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:40

Почитав вопросы созрела теория заговора :) Мне кажется что 4 вопроса взяты от балды, вопрос там один и он я так понимаю от Рената и друзей. И у меня встречный вопрос, а чем будет подтверждена правильность голосования ? По сути можно нарисовать без какой то ответственности любую цифру размахивать ею и кричать "выбор народа".
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:24

Це, мабуть, не про гроші, а про кількість законів, які порушує "гарант" своїм "опитуванням".
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:27

  Igorten написав:И у меня встречный вопрос, а чем будет подтверждена правильность голосования ? По сути можно нарисовать без какой то ответственности любую цифру размахивать ею и кричать "выбор народа".

Именно так. Поскольку нет никаких механизмов контроля, то рисовать можно просто тупо от фонаря, вернее так, как заказано. И за это точно ничего не будет - "подсчет" результатов "опроса" никакими нормативными документами не защищены.
alt402
 
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