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"Цифра не така велика" - в "Слузі народу" назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від "Слуги народу", політтехнолог Микита Потураєв оцінює проведення ініційованого президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування в день місцевих виборів в суму не більше 3 млн грн.
Дивися повний текст \"Цифра не така велика\" - в \"Слузі народу\" назвали вартість опитування Зеленського 25 жовтня
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R2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08
Зелена гниль...що б не робити - тільки б нічого не робити...відосики рулять!!!
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bobo
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08
Зелена гниль...що б не робити - тільки б нічого не робити...відосики рулять!!!
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bobo
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:09
бреше, якщо на кожній дільниці треба поставити мінімум 2 а то і більше людей , стояти 12 годин , але вони мабудь нам скажуть що це задарма
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yuluk
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:28
А чего тогда выборы так дорого стоят?
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p_a_l
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:40
Почитав вопросы созрела теория заговора
Мне кажется что 4 вопроса взяты от балды, вопрос там один и он я так понимаю от Рената и друзей. И у меня встречный вопрос, а чем будет подтверждена правильность голосования ? По сути можно нарисовать без какой то ответственности любую цифру размахивать ею и кричать "выбор народа".
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Igorten
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:24
Це, мабуть, не про гроші, а про кількість законів, які порушує "гарант" своїм "опитуванням".
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alt402
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:27
Igorten написав:
И у меня встречный вопрос, а чем будет подтверждена правильность голосования ? По сути можно нарисовать без какой то ответственности любую цифру размахивать ею и кричать "выбор народа".
Именно так. Поскольку нет никаких механизмов контроля, то рисовать можно просто тупо от фонаря, вернее так, как заказано. И за это точно ничего не будет - "подсчет" результатов "опроса" никакими нормативными документами не защищены.
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alt402
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