За 9 місяців 2020 року в Україні на 27% зріс приплив грошей за депозитами у гривнях.
Дивися повний текст Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:10
Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБУ.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:10
С такими ставками держать депозиты в банке? Лучше на карточке в гривне и получать % на остаток, там хоть вывести сразу можно.
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:37
Так они сейчас карточные деньги считают депозитными
Зе-Чмо
Додано: Суб 24 жов, 2020 07:05
Re: Українці стали частіше оформляти депозити в гривні, - НБ
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|