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Fiat показав кросовер
за 8 500 доларів (фото)

Fiat показав кросовер за 8 500 доларів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:18

Fiat показав кросовер за 8 500 доларів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Fiat показала оновлений хетчбек Mobi.

Дивися повний текст Fiat показав кросовер за 8 500 доларів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:18

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