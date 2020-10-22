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Ми не можемо прожити без
західних грошей - Зеленський

Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04

Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

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R2
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Позорник
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:26

  kdevil написав:Позорник

Не то слово.

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Зе-Чмо
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