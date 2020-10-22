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Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38
КНДР, Исландия, Никарагуа, Венесуэла, Иран живут без западных денег и лучше чем Украина
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38
Конечно они смогут прожить состояние ахметова рошена коломойского в кризис только растет . и даже новый миллиардер появился медведчук
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