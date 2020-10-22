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Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.
Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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R2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04
Позорник
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kdevil
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38
КНДР, Исландия, Никарагуа, Венесуэла, Иран живут без западных денег и лучше чем Украина
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censerus
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38
Конечно они смогут прожить состояние ахметова рошена коломойского в кризис только растет . и даже новый миллиардер появился медведчук
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l4567
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05
Що саме зробили? Можна конкретніше? Бла-бла не зараховується.
Ніхто не дасть грошей, знаючи, що їх вкрадуть.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:20
Ну зеля же четко сказал: "Это мое личное мнение" что в переводе означает следующее:
перед выборами как хочу, так языком и ляпаю.
Все равно это мое личное клованское мнение (а не президента страны).
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vlinev2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:37
сцарь Зеледас
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ruslan42212
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:20
ги-ги-ги... чергове передвиборне фуфло від зє.
але, як співав, як співав півтори роки тому...
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alt402
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:51
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.
Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
.
Самое время вспомнить эпичное выступление президента Зеленского где он посылает нафиг представителя МВФ
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:02
vitaliy_berdinskikh написав: R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.
Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
.
Самое время вспомнить эпичное выступление президента Зеленского где он посылает нафиг представителя МВФ
Розвів ЛОХів(73%) як котят.
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andrijk777
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