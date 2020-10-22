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Ми не можемо прожити без
західних грошей - Зеленський

Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04

Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський.
R2
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Позорник
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38

КНДР, Исландия, Никарагуа, Венесуэла, Иран живут без западных денег и лучше чем Украина
censerus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38

Конечно они смогут прожить состояние ахметова рошена коломойского в кризис только растет . и даже новый миллиардер появился медведчук
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05

Що саме зробили? Можна конкретніше? Бла-бла не зараховується.
Ніхто не дасть грошей, знаючи, що їх вкрадуть.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:20

Ну зеля же четко сказал: "Это мое личное мнение" что в переводе означает следующее:
перед выборами как хочу, так языком и ляпаю.
Все равно это мое личное клованское мнение (а не президента страны).
vlinev2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:37

сцарь Зеледас
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:20

ги-ги-ги... чергове передвиборне фуфло від зє.
але, як співав, як співав півтори роки тому...
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:51

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський.


Самое время вспомнить эпичное выступление президента Зеленского где он посылает нафиг представителя МВФ
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

Дивися повний текст Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський.


Самое время вспомнить эпичное выступление президента Зеленского где он посылает нафиг представителя МВФ

Розвів ЛОХів(73%) як котят. :D :D
andrijk777
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