В Україні є декілька резервів податкових надходжень, зокрема — $12 млрд, які надходять від українців, які виїхали працювати за кордон.
Дивися повний текст «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул зайнятися переказами заробітчан.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:48
«Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул зайнятися переказами заробітчан.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:48
Заробітчани сплачують податки за бугром, і тут теж будуть. Це що, на чергову революцію нариваються? Замість обдираловки організуйте робочі місця з достойним заробітком, а не лізьте в карман до заробітчан, бо отримаєте кукіш. Не на прогулянку вони туди їдуть, а пахать як коні, над ними щей знущаються і менше платять чим своїм.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:59
Re: «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...
Когда глава налоговой клоун из Квартала и не знает ни Налогового кодекса, ни законов регулирующих на двухсторонней основе налогооблажение доходов украинцев работающих за границей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05
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