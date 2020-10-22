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«Є декілька резервів». Голова
податкової хоче впритул...

«Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:48

«Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є декілька резервів податкових надходжень, зокрема — $12 млрд, які надходять від українців, які виїхали працювати за кордон.

Дивися повний текст «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул зайнятися переказами заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:48

Заробітчани сплачують податки за бугром, і тут теж будуть. Це що, на чергову революцію нариваються? Замість обдираловки організуйте робочі місця з достойним заробітком, а не лізьте в карман до заробітчан, бо отримаєте кукіш. Не на прогулянку вони туди їдуть, а пахать як коні, над ними щей знущаються і менше платять чим своїм.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:59

Re: «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...

Когда глава налоговой клоун из Квартала и не знает ни Налогового кодекса, ни законов регулирующих на двухсторонней основе налогооблажение доходов украинцев работающих за границей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Когда глава налоговой клоун из Квартала и не знает ни Налогового кодекса, ни законов регулирующих на двухсторонней основе налогооблажение доходов украинцев работающих за границей.

Як країна, такі і теракти :)

Там скрізь кловуни, бо нормальні люди туди не підуть...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:23

Re: «Є декілька резервів». Голова податкової хоче впритул...

Забавно: из интервью НВ убрали нашумевшую фразу "Перший резерв — це $12 млрд, які надходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, працювати за кордон. Ці $12 млрд надходять в Україну, з них 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, — задекларовані. Там 100% мають всі подати декларацію".

https://nv.ua/ukr/biz/economics/golovni ... 19161.html
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:43

""ОЭСР"- ну, так им есть чем заниматься, просто нет команды "фас". Так что "заробитчане".
antae2019
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:47

Может, я чего-то не понимаю - но, например, между Польшей и Украиной уже более 20 лет существует соглашение об избежании двойного налогообложения. Все украинцы, законно получающие доход в Польше на основании трудового договора или мандатного договора, платят 17% налога на заработную плату, так что еще они хотят обложить налогом в Украине?
kol61
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:58

  kol61 написав:… так что еще они хотят обложить налогом в Украине?

Да.

Причем по задумке главного налоговика облагаться налогом должен не доход, а перевод. Тоесть затронет это не только заробитчан и любого кто переводит деньги в Украину.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:07

vitaliy_berdinskikh
Ну да, НДС на эти деньги потрачены в Украине не хватает. Есть еще кое-что, что нужно придумать )
kol61
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