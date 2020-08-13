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«Антонов» замовив британцям
крісла для «Мрії» та...

«Антонов» замовив британцям крісла для «Мрії» та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:58

«Антонов» замовив британцям крісла для «Мрії» та...

Пропонуємо до обговорення:
ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 16 жовтня уклало угоду з компанією «Ipeco Holdings Limited» (Велика Британія) про закупівлю авіаційних крісел на $1,17 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Дивися повний текст «Антонов» замовив британцям крісла для «Мрії» та «Русланів» на $1,2 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:00

Да... Состояние предприятия как раз такое, что вот для британцев есть лишние $1,17 млн..... Сами ну никак не можем сделать... Прям семимильными шагами добиваем остатки отрасли...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:08

Это помощь из Британии такая, да?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:25

  svetoch-10 написав:Да... Состояние предприятия как раз такое, что вот для британцев есть лишние $1,17 млн..... Сами ну никак не можем сделать... Прям семимильными шагами добиваем остатки отрасли...

А вы что разве не понимаете что на Украине уже можно крест ставить.
Осталось только до состояния Сирии дотянуть.
Зе-Чмо
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