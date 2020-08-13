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«Антонов» замовив британцям крісла для «Мрії» та...
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:58
Пропонуємо до обговорення:
ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 16 жовтня уклало угоду з компанією «Ipeco Holdings Limited» (Велика Британія) про закупівлю авіаційних крісел на $1,17 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Дивися повний текст «Антонов» замовив британцям крісла для «Мрії» та «Русланів» на $1,2 мільйона
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:00
Да... Состояние предприятия как раз такое, что вот для британцев есть лишние $1,17 млн..... Сами ну никак не можем сделать... Прям семимильными шагами добиваем остатки отрасли...
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svetoch-10
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:08
Это помощь из Британии такая, да?
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p_a_l
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:25
svetoch-10 написав:
Да... Состояние предприятия как раз такое, что вот для британцев есть лишние $1,17 млн..... Сами ну никак не можем сделать... Прям семимильными шагами добиваем остатки отрасли...
А вы что разве не понимаете что на Украине уже можно крест ставить.
Осталось только до состояния Сирии дотянуть.
Зе-Чмо
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p_a_l
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