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Visa змінює систему прийому
платежів для українських...

Visa змінює систему прийому платежів для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44

Visa змінює систему прийому платежів для українських...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Visa оголосила про доступність технології Visa Tap to Phone в більш ніж 15 країнах, включно з Україною.

Дивися повний текст Visa змінює систему прийому платежів для українських підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44

Потрібно бути фоп? яку прогу доставляти? чи реалізовано у приват24?
smromko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:59

Re: Visa змінює систему прийому платежів для українських...

  smromko написав:Потрібно бути фоп?

Конечно же. Ведь украинское законодательство никуда не делось и продажа товаров и услуг как вид предпринимательской деятельности продолжает оставаться регулируемой деятельностью.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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