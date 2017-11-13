Компанія Visa оголосила про доступність технології Visa Tap to Phone в більш ніж 15 країнах, включно з Україною.
Дивися повний текст Visa змінює систему прийому платежів для українських підприємців.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44
Visa змінює систему прийому платежів для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Visa змінює систему прийому платежів для українських підприємців.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:59
Re: Visa змінює систему прийому платежів для українських...
Конечно же. Ведь украинское законодательство никуда не делось и продажа товаров и услуг как вид предпринимательской деятельности продолжает оставаться регулируемой деятельностью.
Mind the gap.
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