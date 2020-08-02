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СБУ повідомляє про розкриття
"схеми" за участю...

СБУ повідомляє про розкриття "схеми" за участю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:15

СБУ повідомляє про розкриття "схеми" за участю...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

Дивися повний текст СБУ повідомляє про розкриття \"схеми\" за участю топменеджменту аеропорту \"Бориспіль\".
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