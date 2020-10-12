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9,5 млн осіб утримують
всю країну - Голова ДПС

9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19

9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Державна податкова служба України.

Дивися повний текст 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19

Отминусуйте тех кто у государственного корыта сидит. Отминусуйте всех бюджетников.
Государственный работник не может платить налог государству. Это перекладывание денег из одного кармана в другой.
Нельзя заплатить налог самому себе.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:27

  p_a_l написав:Отминусуйте тех кто у государственного корыта сидит. Отминусуйте всех бюджетников.
Государственный работник не может платить налог государству. Это перекладывание денег из одного кармана в другой.
Нельзя заплатить налог самому себе.

Вот именно.
Кстати, нужно также исключить прокладки и тендерных лидеров. Итого останется где-то 4 млн. человек, за чей счёт и жируют все.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:44

Налоги — это узаконенный грабеж
Mugwort
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