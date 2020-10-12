Про це пише Державна податкова служба України.
Дивися повний текст 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19
9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 9,5 млн осіб утримують всю країну - Голова ДПС.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19
Отминусуйте тех кто у государственного корыта сидит. Отминусуйте всех бюджетников.
Государственный работник не может платить налог государству. Это перекладывание денег из одного кармана в другой.
Нельзя заплатить налог самому себе.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:27
Вот именно.
Кстати, нужно также исключить прокладки и тендерных лидеров. Итого останется где-то 4 млн. человек, за чей счёт и жируют все.
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