Поліція Харкова затримала 64-річного чоловіка, який оманою заволодів $10 тисячами клієнта банку.
Дивися повний текст У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:04
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:05
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|