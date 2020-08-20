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У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Поліція Харкова затримала 64-річного чоловіка, який оманою заволодів $10 тисячами клієнта банку.
Дивися повний текст У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
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Mugwort
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:04
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Работали. Если это -- махина навроде ЦО почившего УкрСоц-а -- там не всех клиентов физически увидеть можно...
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:05
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:14
Вкладчик1234 написав: Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
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