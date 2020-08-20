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У Харкові псевдобанкір викрав
$10 тис. у клієнта банку

У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47

У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку

Пропонуємо до обговорення:
Поліція Харкова затримала 64-річного чоловіка, який оманою заволодів $10 тисячами клієнта банку.

Дивися повний текст У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47

А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:04

  Mugwort написав:А что в это время делали реальные сотрудники банка?

Работали. Если это -- махина навроде ЦО почившего УкрСоц-а -- там не всех клиентов физически увидеть можно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:05

  Mugwort написав:А что в это время делали реальные сотрудники банка?

То, что и всегда :)

Интересно, какой банк?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:14

  Вкладчик1234 написав:
  Mugwort написав:А что в это время делали реальные сотрудники банка?

То, что и всегда :)

Интересно, какой банк?

Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
_hunter
 
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