У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Поліція Харкова затримала 64-річного чоловіка, який оманою заволодів $10 тисячами клієнта банку.
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У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
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R2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Mugwort
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:04
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
Работали. Если это -- махина навроде ЦО почившего УкрСоц-а -- там не всех клиентов физически увидеть можно...
_hunter
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:05
Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:14
Вкладчик1234 написав: Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
_hunter
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:49
_hunter написав: Вкладчик1234 написав: Mugwort написав:
А что в это время делали реальные сотрудники банка?
То, что и всегда
Интересно, какой банк?
Если реально интересно -- что загуглить помешало? -- он там тупо один-единственный...
Да и какая разница, собственно? -- такое в любом крупном банке произойти могло.
Загуглил, дальше что?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
Форумчанин року
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