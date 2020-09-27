Про це йдеться в доповіді про всесвітньому рівні добробуту Global Wealth Report.
Дивися повний текст По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше - дослідження Credit Suisse.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51
По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше - дослідження Credit Suisse.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51
багатим є куди бідніти а, коли в тебе "0" то вже трудніша задача..., хоча влада і над цим працює в поті лиця, а на інше вже совісті нехватає.
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