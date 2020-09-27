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По яких країнах коронавірус
вдарив найсильніше -...

По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51

По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в доповіді про всесвітньому рівні добробуту Global Wealth Report.

Дивися повний текст По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше - дослідження Credit Suisse.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:51

багатим є куди бідніти а, коли в тебе "0" то вже трудніша задача..., хоча влада і над цим працює в поті лиця, а на інше вже совісті нехватає.
providnyk
 
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