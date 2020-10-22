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В Україні випустили нову модель авто (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:16
Пропонуємо до обговорення:
У мережі показали ексклюзивні зображення нового авто українського виробництва.
Дивися повний текст В Україні випустили нову модель авто (фото)
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R2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:16
Новость от 2016 года)))))
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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