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В Україні випустили
нову модель авто (фото)

В Україні випустили нову модель авто (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:16

В Україні випустили нову модель авто (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У мережі показали ексклюзивні зображення нового авто українського виробництва.

Дивися повний текст В Україні випустили нову модель авто (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:16

Новость от 2016 года)))))
san_2
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