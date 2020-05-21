Підключатися до електромереж стане набагато зручніше
Дивися повний текст Процедуру підключення до електромереж спростили.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:53
Процедуру підключення до електромереж спростили
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Дивися повний текст Процедуру підключення до електромереж спростили.
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