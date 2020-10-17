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За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Село Санто-Стефано на південному сході Італії пропонує понад 50 тисяч доларів тому, хто зважиться туди переїхати. Щомісяця новоприбулим виплачуватимуть по 8 тисяч євро протягом 3 років.
Дивися повний текст За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:13
Был бы напротив переехать в эту деревушку. Только незнаю куда заявку подавать.и точнее узнать об условиях
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sgrigoretz
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:08
Долярчику те що треба. Ще й все село на В2В присадить.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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