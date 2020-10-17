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За переїзд в італійське село
пропонують 50 тисяч доларів

За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:11

Что за бред?! Санто-Стефано это остров где кроме тюрьмы ничего нет.
miteya240470
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:12

Вы хоть читайте то что пишете - Ежемесячно по 8000 на протяжении 3 х лет это никак не получается 50000. Ну или это профаны опубликовали
0580proverka
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:34

Так а где заявку оставлять??? Нельзя было ссылку прикрепить?
petr_vetrovich
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:16

Итальянци готовы даже плотить лижбы жила деревня, а у нас наше провительство делоет все чтобы село разволилось,дорог нет работы нет ,медобслуживания нет
vasiljeva120861
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:51

Как подать заявку на переезд ?
ovsianichenko25
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:37

И все же не кто не знает куда подавать заявку?
kigrise
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