|
|
|
За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:11
Что за бред?! Санто-Стефано это остров где кроме тюрьмы ничего нет.
-
miteya240470
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:12
Вы хоть читайте то что пишете - Ежемесячно по 8000 на протяжении 3 х лет это никак не получается 50000. Ну или это профаны опубликовали
-
0580proverka
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:34
Так а где заявку оставлять??? Нельзя было ссылку прикрепить?
-
petr_vetrovich
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:16
Итальянци готовы даже плотить лижбы жила деревня, а у нас наше провительство делоет все чтобы село разволилось,дорог нет работы нет ,медобслуживания нет
-
vasiljeva120861
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:51
Как подать заявку на переезд ?
-
ovsianichenko25
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:37
И все же не кто не знает куда подавать заявку?
-
kigrise
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|323
|
|
|1
|97
|
П'ят 23 жов, 2020 11:18
tvd4
|
|21
|1463
|
Нед 18 жов, 2020 13:47
1v_v
|