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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:12
Вы хоть читайте то что пишете - Ежемесячно по 8000 на протяжении 3 х лет это никак не получается 50000. Ну или это профаны опубликовали
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:16
Итальянци готовы даже плотить лижбы жила деревня, а у нас наше провительство делоет все чтобы село разволилось,дорог нет работы нет ,медобслуживания нет
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:18
kigrise
Вы:
а) италиец?
б) гражданин ЕС?
в) имеете вид на долгострочное проживание в Италии?
г) просто не способны осмыслить прочитанное?
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:23
Re: За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
Так это своего рода кешбек. Открываете бизнес, желательно туристический, создаёте рабочие места, платите налоги. С ваших же налогов вам и будут выплачивать эти деньги.
В Украине тоже полно таких инициатив. Были бы деньги и желание вкладывать в не очень перспективные территории, вроде Украины или итальянское село
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