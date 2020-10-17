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За переїзд в італійське село
пропонують 50 тисяч доларів

За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:04

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oliynyk1992
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:08

День добрый, скажите пожалуйста как мне получить приглашение на работу.Вождение авто, покраска авто, любые земельные работы.
ruslanprigornev
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:18

kigrise
Вы:
а) италиец?
б) гражданин ЕС?
в) имеете вид на долгострочное проживание в Италии?
г) просто не способны осмыслить прочитанное?
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:23

Re: За переїзд в італійське село пропонують 50 тисяч доларів

Так это своего рода кешбек. Открываете бизнес, желательно туристический, создаёте рабочие места, платите налоги. С ваших же налогов вам и будут выплачивать эти деньги.

В Украине тоже полно таких инициатив. Были бы деньги и желание вкладывать в не очень перспективные территории, вроде Украины или итальянское село

https://www.cnbc.com/2020/10/23/italys- ... llage.html
safonovstanislav
 
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