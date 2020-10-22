Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні невдовзі буде побудовано п'ять сучасних медичних містечок.
Дивися повний текст В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:18
В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський
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Дивися повний текст В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:23
И за чей счет сей банкет? Фонд борьбы с короновирусом уже разворован, в бюджете дыра в 300 лярдов. Кто оплачивать будет?
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