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В Україні побудують п'ять
сучасних медмістечок – Зеленський

В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:18

В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні невдовзі буде побудовано п'ять сучасних медичних містечок.

Дивися повний текст В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський.
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И кому повезет кроме красавиц криворожья?
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И за чей счет сей банкет? Фонд борьбы с короновирусом уже разворован, в бюджете дыра в 300 лярдов. Кто оплачивать будет?
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Бред сивой кобылы.
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