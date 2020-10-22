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В НБУ розповіли, які монети
залишились платіжним засобом...

В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:39

В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише регулятор на сторінці в FACEBOOK.

Дивися повний текст В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:39

А у НБУ ума не хватило оставить 25 копеек платежным средством ещё пару лет?Похоже,не хватило.В данном случае,спешка не нужна.
Scotch
 
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