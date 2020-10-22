Про це пише регулятор на сторінці в FACEBOOK.
Дивися повний текст В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом (інфографіка).
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:39
В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ розповіли, які монети залишились платіжним засобом (інфографіка).
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:39
А у НБУ ума не хватило оставить 25 копеек платежным средством ещё пару лет?Похоже,не хватило.В данном случае,спешка не нужна.
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