RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США з’явились перші та єдині
офіційно схвалені ліки...

У США з’явились перші та єдині офіційно схвалені ліки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:08

У США з’явились перші та єдині офіційно схвалені ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило противірусний препарат Ремдесівір від Gilead Sciences як протикоронавірусний препарат.

Дивися повний текст У США з’явились перші та єдині офіційно схвалені ліки від COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90849
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:08

Так в России уже давно своя вакцина..... Что значит "первое и единственное?.." Для кого первое и для кого единственное?
svetoch-10
 
Повідомлень: 364
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, yama і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білорусь отримала перші пів мільярда доларів російського...
R2 » П'ят 16 жов, 2020 21:07
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 12:21
p_a_l
Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту
R2 » Вів 13 жов, 2020 12:56
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 12:56
l4567
Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото)
R2 » Вів 11 сер, 2020 14:01
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 14:02
ttt2022

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1639)
23.10.2020 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.