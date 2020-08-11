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У США з’явились перші та єдині офіційно схвалені ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило противірусний препарат Ремдесівір від Gilead Sciences як протикоронавірусний препарат.
Дивися повний текст У США з’явились перші та єдині офіційно схвалені ліки від COVID-19
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:08
Так в России уже давно своя вакцина..... Что значит "первое и единственное?.." Для кого первое и для кого единственное?
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svetoch-10
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:50
Лучшее лекарство чем водка там не способны изобрести))
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Додано: Суб 24 жов, 2020 00:30
svetoch-10 написав:
Так в России уже давно своя вакцина..... Что значит "первое и единственное?.." Для кого первое и для кого единственное?
Вакцина, это чтобы не заболеть.
Лекарство, это если заболел то побыстрее вылечиться.
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