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Україна переходить
на зимовий час

Україна переходить на зимовий час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34

Україна переходить на зимовий час

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34

НЕ ЗАЧІПАЙТЕ ЧАСУ !!!((((
vova-stytsun
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 07:54

Министерство .... зимнее время.

Не, понятно что не только клоуны используют этот глуповатый термин. Но одно дело разговорный термин в повседневной речи. Другое - чиновник министерства вставивший его в свой пресс-релиз.

Потому и заглядываем в рот ЕС (а раньше заглядывали в рот Москве) даже в таком банальном вопросе как атавизм под названием летнее время.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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