Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.
Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34
Україна переходить на зимовий час
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
Додано: Суб 24 жов, 2020 07:54
Министерство .... зимнее время.
Не, понятно что не только клоуны используют этот глуповатый термин. Но одно дело разговорный термин в повседневной речи. Другое - чиновник министерства вставивший его в свой пресс-релиз.
Потому и заглядываем в рот ЕС (а раньше заглядывали в рот Москве) даже в таком банальном вопросе как атавизм под названием летнее время.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:37
Re: Україна переходить на зимовий час
Даже в вопросах целесообразности на государственном уровне не было и нет собственной политической воли.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:46
Смотрю в книгу, вижу-фигу. Комменты удручают. Речь идёт о синхронизации работы с ЕС. Причем тут воля, заглядываение в рот и прочий бред?! Сказано же, что все страны должны принять решение и выработать общий принцип.
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