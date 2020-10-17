Україна переходить на зимовий час

Додано: Суб 24 жов, 2020 22:45

SMOKE написав: Речь идёт о синхронизации работы с ЕС. Речь идёт о синхронизации работы с ЕС.

Работа с ЕС никак не зависит от "зимнего" или летнего времени.Изменения графиков движения транспорта осенью и зимой в дни перехода надо согласовывать и сейчас.Так нафига мы ждем всех членов ЕС при том что мы не член ЕС? Турция к примеру не бегает за ЕС как шавка заглядывающая, хотя их сотрудничество и дольше и больше чем украинское.: член ЕС Исландия с черт знает каких времён (когда ещё не было ЕС) не пользуется летним временем. Что ещё раз подтверждет что подгонка под ЕС это такой себе аргумент.Ну и да. Я б ещё понял если б сейчас у нас за главного был Петро. У нас новая молодая зе команда - кивать на ЕС уже не модно.