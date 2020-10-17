Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.
Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 02:34
Україна переходить на зимовий час
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на зимовий час.
Додано: Суб 24 жов, 2020 07:54
Министерство .... зимнее время.
Не, понятно что не только клоуны используют этот глуповатый термин. Но одно дело разговорный термин в повседневной речи. Другое - чиновник министерства вставивший его в свой пресс-релиз.
Потому и заглядываем в рот ЕС (а раньше заглядывали в рот Москве) даже в таком банальном вопросе как атавизм под названием летнее время.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:37
Re: Україна переходить на зимовий час
Даже в вопросах целесообразности на государственном уровне не было и нет собственной политической воли.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:46
Смотрю в книгу, вижу-фигу. Комменты удручают. Речь идёт о синхронизации работы с ЕС. Причем тут воля, заглядываение в рот и прочий бред?! Сказано же, что все страны должны принять решение и выработать общий принцип.
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:45
Re: Україна переходить на зимовий час
Работа с ЕС никак не зависит от "зимнего" или летнего времени.
Изменения графиков движения транспорта осенью и зимой в дни перехода надо согласовывать и сейчас.
Так нафига мы ждем всех членов ЕС при том что мы не член ЕС? Турция к примеру не бегает за ЕС как шавка заглядывающая, хотя их сотрудничество и дольше и больше чем украинское.
В догонку: член ЕС Исландия с черт знает каких времён (когда ещё не было ЕС) не пользуется летним временем. Что ещё раз подтверждет что подгонка под ЕС это такой себе аргумент.
Ну и да. Я б ещё понял если б сейчас у нас за главного был Петро. У нас новая молодая зе команда - кивать на ЕС уже не модно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:38
Вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время
Он подчеркнул, что документ также направлен на противодействии агрессии со стороны России
За Виталия Наливкина!
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