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Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає
сертифікат Євро-6 і буде...

Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає сертифікат Євро-6 і буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 08:16

Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає сертифікат Євро-6 і буде...

Пропонуємо до обговорення:
В ЗАЗ повідомили, що найближчим часом на заводі буде запущено виробництво нового 10-метрового низькопідлогового автобуса.

Дивися повний текст Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає сертифікат Євро-6 і буде експортуватися в Європу (фото).
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