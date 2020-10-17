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Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає сертифікат Євро-6 і буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 08:16
Пропонуємо до обговорення:
В ЗАЗ повідомили, що найближчим часом на заводі буде запущено виробництво нового 10-метрового низькопідлогового автобуса.
Дивися повний текст Автобус ЗАЗ А10ЗАЗ отримає сертифікат Євро-6 і буде експортуватися в Європу (фото)
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