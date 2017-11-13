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Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:31
Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порахували, що можна було купити на одну і ту ж суму.
Дивися повний текст Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка)
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:31
Мясо дорожает, вода дорожает, а колбаса держится. Как это работает?
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antidot_aspirin
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