Журналісти порахували, що можна було купити на одну і ту ж суму.
Дивися повний текст Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:31
Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка).
Додано: Суб 24 жов, 2020 14:28
"На тлі політичної кризи в Україні гривня просіла до 10 грн за долар" - ватный копирайтер, это был не политехнический кризис, а российское вторжение.
Додано: Суб 24 жов, 2020 14:57
спасибо Леонид Данилычу за счастливое детство! 60 копеек 0,3 кока кола стоила.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03
Re: Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
Давайте-давайте - вводите накопительную пенсионную систему в гривнях.
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:04
Давайте все таки помнить, что это - экономический форум, а не политическая помойка для учащихся ПТУ.
Здание верховного совета Крыма было захвачено в ночь с 26 на 27 февраля. А официальный курс доллара составлял:
1 февраля - 7.99
10 февраля - 8.53
27 февраля - 9.52
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|