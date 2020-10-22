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Що можна було купити за 20
грн в 1996 році і 2020...

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:31

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порахували, що можна було купити на одну і ту ж суму.

Дивися повний текст Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка).
R2
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Мясо дорожает, вода дорожает, а колбаса держится. Как это работает?
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:28

"На тлі політичної кризи в Україні гривня просіла до 10 грн за долар" - ватный копирайтер, это был не политехнический кризис, а российское вторжение.
Vint
 
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спасибо Леонид Данилычу за счастливое детство! 60 копеек 0,3 кока кола стоила.
censerus
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03

Re: Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...

Давайте-давайте - вводите накопительную пенсионную систему в гривнях.
Grover
 
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Реальная инфляция 80-100%в год, а не то что нам Госстат рисует
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:04

  Vint написав:"На тлі політичної кризи в Україні гривня просіла до 10 грн за долар" - ватный копирайтер, это был не политехнический кризис, а российское вторжение.


Давайте все таки помнить, что это - экономический форум, а не политическая помойка для учащихся ПТУ.
Здание верховного совета Крыма было захвачено в ночь с 26 на 27 февраля. А официальный курс доллара составлял:
1 февраля - 7.99
10 февраля - 8.53
27 февраля - 9.52
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А вы тут - баксы, депозиты, криптовалюты :mrgreen:
deneg net
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