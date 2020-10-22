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Що можна було купити за 20
грн в 1996 році і 2020...

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:26

Ни о чем. Кто-то реально считает, что в 1996 мы жили лучше, чем в 2020?! Ответ- нет, жизнь обыкновенного украинца сейчас в разы лучше. А так, прикольно,конечно, вспомнить. Если уж корректно сравнивать, то нужно привязку к ЗП делать. К примеру, зп была 120-140 грн в 1996. 70 баксов по тому курсу. Сейчас минималка вдвое больше в баксах. Тогда на среднюю зп 30-35 кг мяса можно было купить. Сейчас на среднюю зп 10000-12000 грн около 90 кг. И так по каждому пункту. Так что "всепропало" нечего разводить.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:49

Я тогда получал130 грн ,50 гривен хватало на месяц скупиться и жить.
jkrasuk
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:48

  SMOKE написав:Тогда на среднюю зп 30-35 кг мяса можно было купить. Сейчас на среднюю зп 10000-12000 грн около 90 кг. И так по каждому пункту. Так что "всепропало" нечего разводить.

В 90-х был выше процент теневой экономики. И поборов меньше было. Так что прямо "в лоб" зряплаты нельзя сравнивать.
ИМХО сегодня живем лучше, но не в разы - а на проценты. При этом отставая в динамике от других стран - как мира, так и СНГ в среднем.
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 06:08

А бакс не девальвирует???
roman_ovcharenko444
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 07:49

Среднюю зарплату можно было считать только в СССР . А сейчас когда у одного миллионы а другого пять тысяч , о какой средней зарплате вообще речь ???
olegkaretin
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:53

Buy Bitcoin
0984992018as
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:43

Самі ж люди виноваті, що допустили цей безлад!! Тому ця Україна тепер складається із великої купи *г**** той багатий йому того не потрібно! -більше половини людей виїздило до Європи! Половина загинуло з цією політичною війною! А пенсіонери тут тоже нічого не вдіють! Для молоді і їхніх дітей тоже немає майбутнього забезпечення! Вот вам велика Україна яка нічого не може вдіяти! Це все закінчиться тим коли людство саме себе не знищуть! І не треба писати тут всяку писанину що колись можна було купити за 20 гривень! Можна і зараз лиш люди цього не хочуть! Бо тому що якийсь пастух управляє великою кількістю стадою баранів!
sheva4337
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50

Говориш зарплата 10-12т.а не 5000-7000.а то і 4000
burdur
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01

16 сигарет marlboro? Пачка 60 почти. А так все относительно одинаково.
donmervizes
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:29

Не было тогда таких денег,20грн. Мои родители и мы с сестрой вчетвером на 2 грн в неделю жили
grechanik_aa
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