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Що можна було купити за 20
грн в 1996 році і 2020...

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50

Говориш зарплата 10-12т.а не 5000-7000.а то і 4000
burdur
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01

16 сигарет marlboro? Пачка 60 почти. А так все относительно одинаково.
donmervizes
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:29

Не было тогда таких денег,20грн. Мои родители и мы с сестрой вчетвером на 2 грн в неделю жили
grechanik_aa
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:33

У меня в 1996 не было такой крупной суммы. Сравнивать нечего.
hjvfydfcbkmtdbx
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