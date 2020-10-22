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Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50
Говориш зарплата 10-12т.а не 5000-7000.а то і 4000
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burdur
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01
16 сигарет marlboro? Пачка 60 почти. А так все относительно одинаково.
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donmervizes
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:29
Не было тогда таких денег,20грн. Мои родители и мы с сестрой вчетвером на 2 грн в неделю жили
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grechanik_aa
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Додано: Нед 25 жов, 2020 14:33
У меня в 1996 не было такой крупной суммы. Сравнивать нечего.
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hjvfydfcbkmtdbx
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