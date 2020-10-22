Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:19
Вы все такие наивные касательно таблички. Это настолько глупо сравнивать 1996 и 2020. Прошло 24 года. Термин инфляция для вас что-то говорит? Для кого эти статьи пишут...
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:28
А зарплата у меня тогда 30 баксов была, теперь же 400 всё в том же заводе, тогда нищета была, ели выживал, не сравнить с нынешней ситуацией
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:41
dyasenkov_1987 какой стабильной, жрать нечего было. моя семья еще в 2000 на 2 гривны в неделю вчетвером жили.
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